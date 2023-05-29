Никита Ефремов преподаёт в колонии — первые кадры из драмеди «Крутая перемена»

Цифровая платформа START делится первыми кадрами из многосерийной драмеди «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич в главных ролях. Шоураннером и режиссёром проекта, съёмки которого уже вышли на финишную прямую, выступает Карен Оганесян.

Ефремов играет разорившегося столичного бизнесмена, который устраивается учителем в вечерней школе при колонии, где коротает срок его отец. Главный герой пытается загладить вину перед родителем и заодно получить разрешение на продажу родового гнезда.

Сценарий написали Сергей Востриков и Павел Косов. В сериале также снимаются Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Сергей Степин, Евгения Дмитриева и другие.