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Никита Ефремов преподаёт в колонии — первые кадры из драмеди «Крутая перемена»

Цифровая платформа START делится первыми кадрами из многосерийной драмеди «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич в главных ролях. Шоураннером и режиссёром проекта, съёмки которого уже вышли на финишную прямую, выступает Карен Оганесян.

Кадры из сериала «Крутая перемена» Кадры из сериала «Крутая перемена» Кадры из сериала «Крутая перемена» Кадры из сериала «Крутая перемена» Кадры из сериала «Крутая перемена» Кадры из сериала «Крутая перемена»

Ефремов играет разорившегося столичного бизнесмена, который устраивается учителем в вечерней школе при колонии, где коротает срок его отец. Главный герой пытается загладить вину перед родителем и заодно получить разрешение на продажу родового гнезда.

Сценарий написали Сергей Востриков и Павел Косов. В сериале также снимаются Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Сергей Степин, Евгения Дмитриева и другие.

Теги
ГалереяКрутая перемена
Комментарии (4)

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