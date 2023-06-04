Новые сериалы недели: чёрная комедия с Кейли Куоко и драма с Томом Холландом

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Нью-Йорк, 1979 год. Дэнни Салливан арестован по подозрению в причастности к убийствам. Следователь Риа Гудвин инициирует серию интервью с подозреваемым, чтобы докопаться до истины о случившемся. В ходе этих бесед раскроется вся жизнь Салливана с её тайнами, которые грозят перевернут всю его жизнь.

Том Холланд предпринимает очередную попытку вырваться из цепких объятий своего марвеловского образа. Играет парня с диссоциативным расстройством идентичности. За проект отвечает Акива Голдсман, у которого в творческом багаже немало достойных уважения работ.