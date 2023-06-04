Новые сериалы недели: чёрная комедия с Кейли Куоко и драма с Томом Холландом

На неделе нас ждёт парочка стриминговых премьер. Потоковый сервис Peacock презентует чёрную комедию «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко и Крисом Мессиной в главных ролях. А цифровая платформа Apple TV+ представит сразу три эпизода психологической антологии Акивы Голдсмана «Переполненная комната» с Томом Холландом и Амандой Сайфред в главных ролях.
Среда, 7 июня
комедия
В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис
Создатель Роб Макэлхенни
Ситком о пятерых товарищах, которые держат ирландский бар в не шибко благополучном районе Филадельфии. Да и сами герои под стать району, они погрязли в неудачах, вечно ссорятся и врут, попадая из-за этого в нелепые и смешные ситуации. Множество сюжетов основано на конфликтах, возникающих из-за их постоянного желания что-то друг другу доказать.
Четверг, 8 июня
комедия
В ролях Кейли Куоко, Крис Мессина, Патрисия Квинтана, Том Бейтман, Себастиан Куинн, Аннабель Декстер-Джонс
Создатель Крэйг Розенберг
Куоко и Мессина играют семейную пару в ожидании первенца. Отчаянно нуждающиеся в деньгах будущие родители додумываются до блестящей (наверное) оригинальной идеи монетизировать повальную одержимость американских обывателей историями об убийствах.
Кейли Куоко и Крис Мессина играют одержимых темой убийства супругов, отыскавших способ на этом деле заработать. Подкасты с потенциальными убийцами дело смертельно опасное, но у нас комедия. И единственный трейлер попытался продать её как таковую.
Пятница, 9 июня
драма
В ролях Том Холланд, Аманда Сейриф, Эмми Россам, Уилл Чейс
Создатель Акива Голдсман
Нью-Йорк, 1979 год. Дэнни Салливан арестован по подозрению в причастности к убийствам. Следователь Риа Гудвин инициирует серию интервью с подозреваемым, чтобы докопаться до истины о случившемся. В ходе этих бесед раскроется вся жизнь Салливана с её тайнами, которые грозят перевернут всю его жизнь.
Том Холланд предпринимает очередную попытку вырваться из цепких объятий своего марвеловского образа. Играет парня с диссоциативным расстройством идентичности. За проект отвечает Акива Голдсман, у которого в творческом багаже немало достойных уважения работ.
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