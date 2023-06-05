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Трейлер шестого сезона «Чёрного зеркала» раскрыл дату выхода и названия эпизодов Серьёзные мутантские разборки в трейлере мультфильма «Черепашки-ниндзя»
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Аарон Пол и кусочки Сальмы Хайек на постерах «Чёрного зеркала»

Многосерийному технотриллеру Чарли Брукера и Аннабель Джонс выдали пачку свежих постеров — для пяти эпизодов шестого сезона «Чёрного зеркала» пять плакатов с заголовками. В новой подборке историй значатся Joan Is Awful, Loch Henry, Beyond the Sea, Mazey Day и Demon 79.

Все желающие смогут приобщиться к их просмотру на стриминговом сервисе Netflix 15 июня.

Постеры сериала «Чёрное зеркало» Постеры сериала «Чёрное зеркало» Постеры сериала «Чёрное зеркало» Постеры сериала «Чёрное зеркало» Постеры сериала «Чёрное зеркало»

В шестом сезоне сыграли Аарон Пол, Зази Битц, Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Бен Барнс, Майкл Сера, Рори Калкин, Кейт Мара и Энни Мёрфи.

Теги
ГалереяЧёрное зеркало
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Источник фотографий: Depositphotos

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