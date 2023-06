Аарон Пол и кусочки Сальмы Хайек на постерах «Чёрного зеркала»

Многосерийному технотриллеру Чарли Брукера и Аннабель Джонс выдали пачку свежих постеров — для пяти эпизодов шестого сезона «Чёрного зеркала» пять плакатов с заголовками. В новой подборке историй значатся Joan Is Awful, Loch Henry, Beyond the Sea, Mazey Day и Demon 79.

Все желающие смогут приобщиться к их просмотру на стриминговом сервисе Netflix 15 июня.

В шестом сезоне сыграли Аарон Пол, Зази Битц, Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Бен Барнс, Майкл Сера, Рори Калкин, Кейт Мара и Энни Мёрфи.