Инквизитор в лесу — свежий кадр из сериала «Асока»

В рамках промо-кампании «Асоки» состоялось очередное пополнение галереи промо-арта. Видимо, настало время анонсировать злодеев — журнал Empire опубликовал свежий кадр из сериала с Розарио Доусон в титульной роли. На фото запечатлён инквизитор-ситх — один из неутомимых охотников на джедаев. Кто играет персонажа, покуда разгадать не представляется возможным.

Восьмисерийный первый сезон приключенческого сериала по культовой вселенной «Звёздных войн» стартует на стриминговом сервисе Disney+ 31 августа. Создатель главной героини Дэйв Филони числится сценаристом и исполнительным продюсером сериала.