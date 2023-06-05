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Инквизитор в лесу — свежий кадр из сериала «Асока»

В рамках промо-кампании «Асоки» состоялось очередное пополнение галереи промо-арта. Видимо, настало время анонсировать злодеев — журнал Empire опубликовал свежий кадр из сериала с Розарио Доусон в титульной роли. На фото запечатлён инквизитор-ситх — один из неутомимых охотников на джедаев. Кто играет персонажа, покуда разгадать не представляется возможным.

Кадры из сериала «Асока»

Восьмисерийный первый сезон приключенческого сериала по культовой вселенной «Звёздных войн» стартует на стриминговом сервисе Disney+ 31 августа. Создатель главной героини Дэйв Филони числится сценаристом и исполнительным продюсером сериала.

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ГалереяАсока
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Источник фотографий: Depositphotos

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