Лили-Роуз Депп зажигает в трейлере драмы «Кумир»

Она не человек, а звезда, поэтому у неё, видимо, всё не как у людей. Кабельный канал HBO опубликовал полноценный трейлер «Кумира» — свежего многосерийного проекта Сэма Левинсона, создателя «Эйфории». Главные роли в драме о порочном закулисье музыкального мира сыграли Лили-Роуз Депп и The Weeknd. Премьера состоится 4 июня.

Депп играет молодую популярную певицу Джослин, закрутившую страстный роман с таинственным владельцем одного из лос-анджелесских клубов. И только спустя время главная героиня понимает, что её любовник возглавляет некий секретный культ.

В актёрском составе проекта также значатся Хэнк Азария, Элай Рот, Хари Неф, Дэн Леви, Давайн Джой Рэндольф, Дебби Райан, Трой Сивани, Джейн Адамс и Энн Хеч.