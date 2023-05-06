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Распутная парочка: Лили-Роуз Депп и The Weeknd на постере «Кумира»

Многосерийная драма о сексе, наркотиках и сектантах обзавелась свежим промо-материалом — сериал «Кумир» получил официальный постер с главными действующими лицами истории в исполнении Лили-Роуз Депп и The Weeknd. Плакат напоминает, что премьера свежего творения от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона состоится 4 июня.

Депп играет молодую певичку, закрутившую страстный роман с таинственным владельцем одного из лос-анджелесских клубов. И только спустя время главная героиня понимает, что её любовник возглавляет некий секретный культ.

Постеры сериала «Кумир»

В актёрском составе проекта также значатся Хэнк Азария, Элай Рот, Хари Неф, Дэн Леви, Давайн Джой Рэндольф, Дебби Райан, Трой Сивани, Джейн Адамс и Энн Хеч.

Теги
ГалереяКумир
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Источник фотографий: Depositphotos

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