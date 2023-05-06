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«Йеллоустоун» — всё. Сериал завершится на пятом сезоне

Источник: Paramount Network

Сверхуспешный неовестерн «Йеллоустоун» плодовитого таланта Тейлора Шеридана останется без продлений. Актуальный пятый сезон семейной драмы с Кевином Костнером официально объявлен заключительным. Оставшиеся эпизоды пятого сезона начнут выходить на канале Paramount Network в ноябре.

Предполагается, что подобное решение принято после того, как Костнер изъявил желание полностью сосредоточиться на съёмках своего полнометражного эпического вестерна «Горизонт». Работа над фильмом не позволила бы ему полноценно участвовать в съёмках продолжения сериала.

Меж тем ранее заявленный и по-прежнему безымянный спин-офф «Йеллоустоуна», главную роль в котором, возможно, сыграет Мэттью Макконахи, собираются премьеровать в декабре. Об этом проекте пока ничего конкретного не сообщали, но не исключается появление в нём персонажей из основного сериала.

Теги
Йеллоустоун
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