Ниган и Мэгги страстно воссоединяются в свежем тизере «Ходячих мертвецов: Мёртвого города»

Заклятые враги и крайне условные союзники вынуждены воссоединиться ради исключительно важного дела. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер экшен-триллера «Ходячие мертвецы: Город мёртвых» с Джеффри Дином Морганом и Лорен Коэн в главных ролях. У их персонажей Нигана и Мэгги впереди важнейшее задание в кишащем зомби Манхэттене.

Премьера энного по счёту спин-оффа благополучно почивших «Ходячих метвецов» состоится 18 июня. Проект заявлен в форме мини-сериала, а там ещё посмотрим, чем завершится история.