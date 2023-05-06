 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Скарлетт Йоханссон официально покончила с Marvel: «Это глава подошла к концу» Издатель ремейка Front Mission 2 показал сюжетный трейлер игры Первый взгляд на героинь Флоренс Пью и Леи Сейду в сиквеле «Дюны» — подоспели официальные кадры Роскошный хвост и этот взгляд — Ариэль мечтает о суше на свежем постере «Русалочки» Группа (G)I-dle выпустила подборку фото для своего нового альбома
• • •
 
СЕРИАЛЫ
154

Ниган и Мэгги страстно воссоединяются в свежем тизере «Ходячих мертвецов: Мёртвого города»

Заклятые враги и крайне условные союзники вынуждены воссоединиться ради исключительно важного дела. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер экшен-триллера «Ходячие мертвецы: Город мёртвых» с Джеффри Дином Морганом и Лорен Коэн в главных ролях. У их персонажей Нигана и Мэгги впереди важнейшее задание в кишащем зомби Манхэттене.

Премьера энного по счёту спин-оффа благополучно почивших «Ходячих метвецов» состоится 18 июня. Проект заявлен в форме мини-сериала, а там ещё посмотрим, чем завершится история.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Мёртвый город
Комментарии

Ещё на эту тему

2«Ходячие мертвецы: Город мёртвых» о Мэгги и Нигане получил дату выхода 3Ниган и потрёпанная жизнью Мэгги в мёртвом Нью-Йорке — первый взгляд на новый спин-офф «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

3Обнародованы системные требования Dead Island 2 для PC 2Черепахи, грибы, принцессы и водопроводчики на общем постере мультфильма «Супербратья Марио» 0«Непрощённые» девушки из Le Sserafim выпустили новый альбом и клип на заглавный трек 6ЕВА-527: Ева с Евой 0Юджин из Ive получила дозу мотивации и алкоголя

Далее на КГ

1
Барри Аллен прощается со зрителями на постере финальной серии «Флэша»
 0
«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» продлён на третий сезон
 0
«Оппенгеймер» Нолана показал взрывной постер и свежий кадр
 5
Второй сезон «Властелина колец» будут снимать без шоураннера и сценаристов
 0
Больше заражённых и опасного постапокалиптического мира — Крэйг Мазин о втором сезоне «Одних из нас»
 0
Уже слегка потрёпанный Крис Хемсворт на новом кадре экшена «Тайлер Рейк 2»
 3
Ужастик «Восстание зловещих мертвецов» выйдет в цифре 9 мая
 6
В финальном выпуске кроссовера Черепашек-ниндзя с Могучими Рейнджерами показали человеческий облик зелёных мутантов
 8
Постоянство Гая Ричи: Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес сыграют в новом комедийном экшене режиссёра
 1
Джейсон Стэйтем очень нервно реагирует на воскрешённого «форсажного» персонажа (видео)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Ренфилд»
 
Кино «Переводчик» Гая Ричи получил оценку критиков на Rotten Tomatoes
 
Красивые и цветущие: старый состав «Папиных дочек» на съёмках продолжения (фото)
 
Игры КГ играет: Dead by Daylight, часть 2
 
Дарта Вейдера внезапно победили, но ненадолго
 
Группа Brave Girls расформирована: участницы покидают агентство Brave Entertainment
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 565: «Без ответа», черный Д’Артаньян, новая Алиса Селезнёва, «Вызов» без конкурентов
 
2Ноль кадров в секунду – 472: Хорошим играм — большой подкаст
 
 
6ЕВА – 527: Ева с Евой
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 112: Интервью по Ash of Gods: The Way
 
 
7Телеовощи – 493: Красиво уходит
 
0Ноль кадров в секунду – 471: Передернуть на повестку
 
 
2ЕВА – 526: Закопать учителя
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 564: «Братья Супер Марио в кино», «Три мушкетёра: Д’Артаньян», дизлайки киновселенной Marvel
 
1Ноль кадров в секунду – 470: Большой Вачовски
 
7ЕВА – 525: Сезон милых некромантов
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru