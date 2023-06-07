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Матёрый Ник Фьюри борется со скруллами в свежем тизере «Секретного вторжения»

Никакого подкрепления. Нику Фьюри предстоит воевать со скруллами в одиночку, потому что никому нельзя доверять. Может быть, даже себе. В сети появился свежий тизер шпионского триллера по версии Marvel «Секретное вторжение», где суровый Сэмюэл Л. Джексон противостоит нашествию агрессивных инопланетян.

Первый эпизод масштабного проекта выходит на потоковом сервисе Disney+ 21 июня.

В сериале-кроссовере о судьбоносных для MCU событиях также снимаются Эмилия Кларк, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман, Мартин Фриман и Коби Смолдерс.

И ансамблевый постер:

Постеры сериала «Секретное вторжение»
Теги
ВидеоСекретное вторжение
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