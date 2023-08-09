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Злодей Мэл Гибсон угрожает Уинстону в трейлере приквела «Джона Уика»

Перестрелки, погони на авто, рукопашные дуэли и цепляющие фразочки. Стриминговый сервис Peacock наконец-то показал полноценный трейлер своего криминального боевика «Отель „Континенталь“» о молодых годах Уинстона. Трёхсерийный приквел «Джона Уика» покажет свой первый эпизод 22 сентября.

1970-е, Нью-Йорк. Молодой Уинстон Скотт (Колин Вуделл) вынужденно погружается в криминальный мир мегаполиса и заводит тесное знакомство с миром элитных наёмников. Тут он и осядет, после того как успешно завершит ментальный штурм знаменитого отеля «Континенталь» и станет во главе этого примечательного во всех отношениях места.

Теги
ВидеоОтель „Континенталь“
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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