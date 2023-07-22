Приквел «Джона Уика» раскрыл график выхода эпизодов (видео)

В рамках Comic Con 2023 кое-какой важной информацией с посетителями поделился трёхсерийный приквел киносерии «Джон Уик». Мини-сериал «Отель „Континенталь“» обнародовал график выхода своих полуторачасовых эпизодов и подтвердил ранее появившуюся в сети дату премьеры.
Первый эпизод — 22 сентября.
Второй эпизод — 29 сентября.
Третий эпизод — 6 октября.
Ну а специальный промо-ролик сообщает, что заселение в знаменитый отель супернаёмников начинается 22 сентября на стриминговом сервисе Peacock.
И живописный баннер в довесок:
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