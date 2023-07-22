Команда строит гигантского Бендера на свежем постере «Футурамы»

До возвращения культового анимационного сериала остаются считанные дни, но мы ещё успеваем насладиться кое-какими промо-материалами перед премьерой одиннадцатого сезона «Футурамы». В сети появился свежий постер фантастической комедии с главными персонажами. Удачнее всех вышел Бендер, превратившийся в грандиозную космическую станцию, над строительством которой дружно трудится остальная команда.

Свежие эпизоды продолжения начнут выходить на стриминговой платформе Hulu 24 июля.

Вдобавок подборкой эксклюзивных кадров из новых эпизодов поделился портал Entertainment Weekly: