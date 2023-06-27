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«Футурама» продолжается в трейлере 11 сезона

Good news, everyone! Стриминговый сервис Hulu наконец-то продемонстрировал полноценный трейлер 11 сезона в который раз возродившейся «Футурамы», дабы поклонники сериала получили представление о новых приключениях знаменитой команды из будущего.

Свежие эпизоды многосерийной фантастической комедии Мэтта Гроунинга и Дэвида С. Коэна начнут выходить 24 июля.

Видеоролик напоминает, что актёрский состав оригинала на месте — персонажей по-прежнему озвучивают Билли Уэст, Джон Ди Маджио, Кэти Сагал, Тресс Макнилл, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Херман.

И постер:

Постеры сериала «Футурама»
Теги
ВидеоФутурама
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