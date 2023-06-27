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Крэйг Мазин рассматривал Мэттью Макконахи на роль Джоэла в «Одних из нас»

Источник: HBO

В подкасте Happy Sad Confused создатель сериала «Одни из нас» Крэйг Мазин рассказал, что рассматривал Мэттью Макконахи на роль Джоэла.

Мы разговаривали с Мэттью. Серьёзными переговорами это было не назвать, скорее: «Привет, можем кое-что обсудить?». Педро был в нашем списке с самого начала.

 
Крэйг Мазин

Крэйг Мазин рад, что в итоге у Педро Паскаля получилось сыграть в проекте главную роль.

Мэттью Макконахи — потрясающий актёр. Я уверен, что его версия Джоэла была бы отличной, просто другой. Мне нравится то, как в итоге получилось у нас. Думаю, это сработало.

Кроме того, шоураннер опроверг информацию о том, что на роль Джоэла рассматривался Махершала Али. По крайней мере, Мазин дал понять, что не обсуждал с ним этот вопрос.

Сейчас работа над вторым сезоном «Одних из нас» приостановлена из-за забастовки сценаристов, поэтому о ранее упоминаемом времени релиза проекта можно забыть.

Съёмки второго сезона могут начаться в начале следующего года.

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