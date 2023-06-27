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Славная миссия — Disney представил синопсис второго сезона «Локи»

Источник: Disney+

В одной из сцен после титров «Человека-муравья 3» показали главных героев сериала «Локи» — напуганного бога обмана и скептически настроенного аналитика Мобиуса. Персонажи нашли один из Вариантов Канга Завоевателя и, видимо, полны решимости во что бы то ни стало его остановить.

Ну а теперь Disney представил официальный синопсис второго сезона:

События второго сезона «Локи» разворачиваются после шокирующего финала первого сезона, когда Локи вступил в битву за существование Управления временными изменениями. Вместе с Мобиусом, охотником B-15, командой новых и вернувшихся персонажей Локи путешествует по постоянно расширяющейся и всё более опасной мультивселенной в поисках Сильвии, судьи Рейнслейер, Мисс Минутки и правды о том, что значит обретение свободы воли и славной миссии.

В конце первого сезона Локи (Том Хиддлстон) растерянно бегает по альтернативной версии УВИ, а Сильвия (София ди Мартино) убивает Того, кто остаётся (Джонатан Мэйджерс). Несмотря ни на что, будущее актёра в Marvel пока стабильно. Он появится в будущих фильмах студии, а во втором сезоне «Локи» для Канга Завоевателя планировалось больше экранного времени.

Что касается бога обмана, недавно Локи засветился на специальной обложке Empire, созданной в честь 15-летия MCU.

Премьера второго сезона «Локи» — 6 октября.

Теги
Локи
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