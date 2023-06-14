Мэл Гибсон и компания на первых кадрах приквела «Джона Уика»

Новые и уже знакомые персонажи вселенной «Джона Уика» готовы явить себя во всей красе этой осенью (в сентябре) в трёхсерийном приквеле «Отель „Континенталь“», а пока знакомьтесь с ними посредством свежих промо-материалов — подборки кадров, появившихся в сети.

К сожалению, точной даты выхода у мини-сериала по-прежнему нет, но рано или поздно стриминговый сервис Peacock её засветить — остаётся лишь ждать.

Приквел расскажет о 70-х в Нью-Йорке и посвящён молодым годам Уинстона (Колин Вуделл), владельца знаменитого отеля в киносерии, а также консьержа Харона (Айомиде Адегун). Это история о том, как предприимчивый Уинстон и его сообщники проложили себе путь в знаменитый «Континенталь».

В актёрском составе также значатся Мэл Гибсон, Хьюберт Понт-Дю Жур, Джессика Эллэйн, Мишель Прада, Нунг Кейт и Бен Робсон.