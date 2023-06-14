 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
КГ играет: Wanted: Weapons of Fate «Месть Масамуне-куна R» — трейлер и новая дата выхода второго сезона Party Animals — трейлер с датой выхода ожидаемого плюшевого мордобоя Расписание июньских презентаций Summer Game Fest, заменивших E3 2023 Alan Wake 2 — показ геймплея за Сагу и новые детали
• • •
 
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
288

Мэл Гибсон и компания на первых кадрах приквела «Джона Уика»

Новые и уже знакомые персонажи вселенной «Джона Уика» готовы явить себя во всей красе этой осенью (в сентябре) в трёхсерийном приквеле «Отель „Континенталь“», а пока знакомьтесь с ними посредством свежих промо-материалов — подборки кадров, появившихся в сети.

К сожалению, точной даты выхода у мини-сериала по-прежнему нет, но рано или поздно стриминговый сервис Peacock её засветить — остаётся лишь ждать.

Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“»

Приквел расскажет о 70-х в Нью-Йорке и посвящён молодым годам Уинстона (Колин Вуделл), владельца знаменитого отеля в киносерии, а также консьержа Харона (Айомиде Адегун). Это история о том, как предприимчивый Уинстон и его сообщники проложили себе путь в знаменитый «Континенталь».

В актёрском составе также значатся Мэл Гибсон, Хьюберт Понт-Дю Жур, Джессика Эллэйн, Мишель Прада, Нунг Кейт и Бен Робсон.

Теги
ГалереяОтель „Континенталь“
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Кровавые постеры сериала «Отель „Континенталь“» 7Убойный мир «Джона Уика» приветствует гостей в «Отеле „Континенталь“» (тизер) 6Приквел «Джона Уика» получил первый постер

Тоже интересно

4Битва на плечах колосса в новом трейлере Immortals of Aveum 18«Без ответа» с Крисом Эвансом и Аной де Армас оказался «гнилым» 0Horizon Forbidden West — премьерный трейлер дополнения Burning Shores 4Sega спросила у фанатов, какую миниатюрную консоль выпустить следующей 14«Она словно выпила слишком много мартини» — Мелисса Маккарти рассказывает о главной злодейке «Русалочки»

Далее на КГ

0
От Тома Круза до Хейли Этвелл: все персонажи экшена «Миссия невыполнима 7»
 1
Новый «Чужой» получил точную дату выхода
 0
Ян Хён Сок озвучил дальнейшие планы на группу Treasure
 3
«Так глупо» — Крис Хемсворт согласен с критикой «Тора: Любви и грома»
 0
YG Entertainment прокомментировала слухи об участии Дженни из Blackpink в проекте Marvel
 2
«Супермен и Лоис» продлены на четвёртый сезон
 0
«Рыцарей Готэма» пустили под нож после первого сезона
 0
Мрачный трейлер Frostpunk 2 не предвещает ничего хорошего
 11
«Я ничего не значу для Marvel» — Наташа Лионн разочарована, что не попала в MCU после успеха «Матрёшки»
 4
Ли Пейс в ярости — вышел эпичный трейлер второго сезона «Основания» по Айзеку Азимову
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Nintendo возвращается на Gamescom
 
Чимин продолжает покорять музыкальные рынки Запада
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 570: «Форсаж 10», реакция на «Русалочку», свежий перформанс Макса Лэндиса, сериал «Новичок»
 
Аниме Неделя аниме на КГ — главные новости 29 мая — 4 июня
 
Аниме Неделя аниме на КГ — главные новости 22–28 мая
 
Николас Кейдж психует не по-детски в трейлере экшен-триллера «Схватка с дьяволом»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
0Телеовощи – 500: Перебор с долблением
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Гипнотик» Роберта Родригеса, «Русалочка», «Рай для дурака», уходящая эпоха «Форсажа»
 
0Ноль кадров в секунду – 477: Микропамять Джима Как-его-там
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 532: Синдзи делает это в перчатках
 
2Телеовощи – 499: Штырь играет вдолгую
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 570: «Форсаж 10», реакция на «Русалочку», свежий перформанс Макса Лэндиса, сериал «Новичок»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru