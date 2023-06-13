«Рыцарей Готэма» пустили под нож после первого сезона

Сериал, в который изначально веры не было, закономерно завершился — целиком и полностью. Телеканал The CW официально распрощался с «Рыцарями Готэма» после первого же сезона. Даже «ангельский» Миша Коллинз в образе Харви Дента не помог.

Сериал рассказывал о том, как мятежный приёмный сын погибшего Бэтмена собирает команду из отпрысков врагов своего отца. Главных героев единит то, что их всех обвиняют в убийстве Крестоносца в плаще. Самые разыскиваемые «преступники» Готэма должны доказать свою невиновность. Мегаполис погружается в хаос и беззаконие, но надежда жива в лице команды несправедливо обвинённых изгоев, назвавших себя Рыцарями Готэма.

В сериале снимались Оскар Морган, Оливия Роуз Кигэн, Фэллон Смит, Тайлер Дикьяра. За производство отвечали Berlanti Productions и Warner Bros. Television. В исполнительных продюсерах значились Грег Берланти и Сара Шехтер.