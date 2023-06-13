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СЕРИАЛЫ
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«Супермен и Лоис» продлены на четвёртый сезон

Источник: The CW

Телеканал The CW не может просто так взять и закрыть все сериалы по вселенной DC, поэтому те удивительные люди, которые смотрят сериал «Супермен и Лоис», наверняка обрадуются перспективам своего любимого сериала. Оный получил официальное продление на четвёртый сезон.

Семейная драма с привкусом криптонита — последний проект телевселенной DC на канале — прирастёт десятью новыми эпизодами. Прошли те времена, когда на The CW шли 22-серийные сериалы.

Вместе с супергеройским действом продление получил спин-офф спортивной драмы «Всеамериканский» — на третий сезон продлён сериал «Всеамериканский: Возвращение домой».

Теги
Супермен и Лоис
Комментарии (2)

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