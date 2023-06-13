«Супермен и Лоис» продлены на четвёртый сезон

Телеканал The CW не может просто так взять и закрыть все сериалы по вселенной DC, поэтому те удивительные люди, которые смотрят сериал «Супермен и Лоис», наверняка обрадуются перспективам своего любимого сериала. Оный получил официальное продление на четвёртый сезон.

Семейная драма с привкусом криптонита — последний проект телевселенной DC на канале — прирастёт десятью новыми эпизодами. Прошли те времена, когда на The CW шли 22-серийные сериалы.

Вместе с супергеройским действом продление получил спин-офф спортивной драмы «Всеамериканский» — на третий сезон продлён сериал «Всеамериканский: Возвращение домой».