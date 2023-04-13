Кровавые постеры сериала «Отель „Континенталь“»

Парочка тизерных постеров пополнила галерею криминального экшен-триллера «Отель „Континенталь“», где мы познакомимся с молодым Уинстоном Скоттом (Колин Вуделл), только-только начинающим свою «карьеру» в мире суперкрутых наёмников.

Терпеливо дожидаемся точной даты выхода многообещающего проекта.

Уже в сентябре трёхсерийный приквел в подробностях поведает нам предысторию владельца нью-йоркского «Континенталя», который в своём стремлении выбиться в люди наивно надеялся, что тёмное прошлое его никогда не догонит.

В команду исполнительных продюсеров мини-сериала входят создатели «материнской» киносерии «Джон Уик» — режиссёр Чад Стахелски, сценарист Дерек Колстад, а также Дэвид Литч и Киану Ривз.