 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Зимний солдат и дочка Бората сыграют в шпионской комедии Группа Kep1er выпустила трейлер в преддверии нового альбома Новые сериалы недели: эротический триллер с Ричардом Армитеджем и последний сезон «Удивительной Миссис Мейзел» Фантастический экшен «65» с Адамом Драйвером вышел на цифровых платформах Дэвид Теннант и Ларс Миккельсен появятся в «Асоке»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
93

Кровавые постеры сериала «Отель „Континенталь“»

Парочка тизерных постеров пополнила галерею криминального экшен-триллера «Отель „Континенталь“», где мы познакомимся с молодым Уинстоном Скоттом (Колин Вуделл), только-только начинающим свою «карьеру» в мире суперкрутых наёмников.

Терпеливо дожидаемся точной даты выхода многообещающего проекта.

Постеры сериала «Отель „Континенталь“» Постеры сериала «Отель „Континенталь“»

Уже в сентябре трёхсерийный приквел в подробностях поведает нам предысторию владельца нью-йоркского «Континенталя», который в своём стремлении выбиться в люди наивно надеялся, что тёмное прошлое его никогда не догонит.

В команду исполнительных продюсеров мини-сериала входят создатели «материнской» киносерии «Джон Уик» — режиссёр Чад Стахелски, сценарист Дерек Колстад, а также Дэвид Литч и Киану Ривз.

Теги
ГалереяОтель „Континенталь“
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

2Убойный мир «Джона Уика» приветствует гостей в «Отеле „Континенталь“» (тизер) 6Приквел «Джона Уика» получил первый постер 6Приквел «Джона Уика» с Мэлом Гибсоном получил дату выхода

Тоже интересно

34В новом «Чужом» пополнение — Изабела Мерсед 2Новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 показали интерфейс, локации и врагов 4Ядовитый Плющ в бикини и Бэтмен в бэтплавках: DC выкатило варианты пляжных обложек 1Дэнни Кетч снова будет нести возмездие в облике Призрачного гонщика 1Дарта Вейдера внезапно победили, но ненадолго

Далее на КГ

0
Злодей из «Не время умирать» сыграет в диснеевской экранизации мультфильма «Лило и Стич»
 0
Джеффри Дин Морган и Карл Урбан излучают крутость за кадром четвёртого сезона «Пацанов»(фото)
 2
Клеопатра была чёрной! Джада Пинкетт-Смит раскрывает всю правду в новой документалке Netflix
 0
Автобус счастья с Майклом Фассбендером: первый постер фильма «Следующий гол — победный»
 1
Генерального директора HBO не волнуют высказывания Джоан Роулинг о трансгендерах
 18
«Гарри Поттер» официально станет сериалом с Джоанн Роулинг в продюсерах
 4
Морена Баккарин вернётся к роли Ванессы в «Дэдпуле 3»
 7
«Звёздные войны» про новые приключения Рей Скайуокер выйдут не раньше 2025 года
 0
Marvel начинает новую грандиозную войну между колдунами. И новые боги играют в ней не последнюю скрипку
 6
«Теория большого взрыва» получит новый спин-офф
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Балетный сезон 2024-го: спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас выйдет следующим летом
 
Игры В Sifu грядёт обновление «Арены»
 
Кино Marvel так не поступает: Кевин Смит похвалил Джеймса Ганна за общение с поклонниками DC
 
Кино Грим и спецэффекты: как Николас Кейдж стал Дракулой в фильме «Ренфилд» (видео)
 
Кино Мафия останется бессмертной до встречи с Дензелом Вашингтоном в «Великом уравнителе 3»
 
Игры Ремейк Resident Evil 4 уничтожает конкурентов потрясающими продажами
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
 
2Ноль кадров в секунду – 468: Прокачка по мини-карте
 
 
3ЕВА – 523: Трясти бюджетом
 
4Телеовощи – 490: Планета вечной оргии
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
 
8Ноль кадров в секунду – 467: Возвращение величайшего резидента
 
 
3ЕВА – 522: Японутая академия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru