Джеффри Дин Морган и Карл Урбан излучают крутость за кадром четвёртого сезона «Пацанов»(фото)

Шоураннер многосерийной антигеройской сатиры Эрик Крипке сигнализирует, что съёмки четвёртого сезона «Пацанов» завершены. На канадских локациях творческая команда сериала трудилась, между прочим, с августа. Но наконец-то трудовые будни всей съёмочной команды подошли к концу, и в честь этого важного этапа в производстве в сети опубликованы закадровые фото.

На снимках засветились Джеффри Дин Морган в неизвестной роли и Карл Урбан в роли Булли Бутчера, а также Крипке со своими окровавленными подопечными — Джеком Куэйдом и Карен Фукухарой.