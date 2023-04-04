Мрачный Хоумлендер летит сообщить важную новость о «Пацанах» (фото)

Участник основного актёрского состава «Пацанов» Энтони Старр спешит сообщить в своих соцсетях важную новость — стартовавшие в прошлом августе съёмки четвёртого сезона антигеройской сатиры наконец-то подходят к концу. Оные, однако, уже завершились для главного супергероя истории Хоумлендера. И заметно уставший Старр летит домой отдохнуть и выспаться после трудовых будней в Канаде.

Остальная команда, включая новичков Джеффри Дина Моргана, Вэлори Керри и Сьюзэн Хэйард, продолжает трудиться на съёмочной площадке под руководством шоураннера проекта Эрика Крипке. Но в ближайшее время все остальные почти наверняка тоже разъедутся по домам — активное производство четвёртого сезона подходит к концу.