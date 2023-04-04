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Мрачный Хоумлендер летит сообщить важную новость о «Пацанах» (фото)

Участник основного актёрского состава «Пацанов» Энтони Старр спешит сообщить в своих соцсетях важную новость — стартовавшие в прошлом августе съёмки четвёртого сезона антигеройской сатиры наконец-то подходят к концу. Оные, однако, уже завершились для главного супергероя истории Хоумлендера. И заметно уставший Старр летит домой отдохнуть и выспаться после трудовых будней в Канаде.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Остальная команда, включая новичков Джеффри Дина Моргана, Вэлори Керри и Сьюзэн Хэйард, продолжает трудиться на съёмочной площадке под руководством шоураннера проекта Эрика Крипке. Но в ближайшее время все остальные почти наверняка тоже разъедутся по домам — активное производство четвёртого сезона подходит к концу.

Теги
Пацаны
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Кей-поп
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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