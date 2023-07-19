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Стильный злодей Мэл Гибсон и другие на свежих кадрах приквела «Джона Уика»

Смертельно опасный, но исключительно стильный мир «Джона Уика» продолжает манить зрителей свежими промо-материалами к мини-сериалу «Отель „Континенталь“». На новых снимках засветились ключевые персонажи приквела, включая элегантного злодея в исполнении Мэла Гибсона, а также протагониста Уинстона (Колин Вуделл) и его приятеля Харона (Айомиде Адегун).

Ну и самое главное — у трёхсерийного проекта наконец-то появилась точная дата выхода — первый полуторачасовой эпизод криминальной экшен-драмы выйдет на стриминговом сервисе Peacock 22 сентября.

Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“»
Теги
ГалереяОтель „Континенталь“
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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