Стильный злодей Мэл Гибсон и другие на свежих кадрах приквела «Джона Уика»

Смертельно опасный, но исключительно стильный мир «Джона Уика» продолжает манить зрителей свежими промо-материалами к мини-сериалу «Отель „Континенталь“». На новых снимках засветились ключевые персонажи приквела, включая элегантного злодея в исполнении Мэла Гибсона, а также протагониста Уинстона (Колин Вуделл) и его приятеля Харона (Айомиде Адегун).

Ну и самое главное — у трёхсерийного проекта наконец-то появилась точная дата выхода — первый полуторачасовой эпизод криминальной экшен-драмы выйдет на стриминговом сервисе Peacock 22 сентября.