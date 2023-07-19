Анонсирована игра по супергеройскому мультсериалу «Неуязвимый»

Роберт Киркман известен прежде всего как создатель «Ходячих мертвецов» — чёрно-белого комикса, разросшегося в настоящый телевизионный франчайз. Но помимо историй про зомби-апокалипсис у него есть и другие работы — в частности, серия комиксов Invincible, которая также грозится разрастить и в другие медиа. Уже вышел первый сезон мультсериала «Неуязвимый», а премьера второго назначена на конец года. А теперь ещё анонсирована мобильная игра по мотивами под названием Invincible: Guarding the Globe.

Официальное описание гласит:

Вместе с Сесилом Стедманом, правительственным агентом, возглавляющем Глобальное оборонное агентство, вы должны набирать героев, управлять ими и использовать их для защиты от преступных нападений в различных местах по всей планете. Однако вскоре обнаруживается, что этих преступников таинственным образом поддерживают самые неожиданные союзники — клоны героев из «Неуязвимого»… Цитата из пресс-релиза

Авторы обещают игру в жанре Idle RPG для мобильных устройств на базе Android и iOS, а также совершенно новую сюжетную линию, которая не засветилась ни в оригинальной линейке комиксов, ни в телевизионной адаптации от Amazon. За разработку отвечает Ubisoft. Даты игры у проекта пока что нет.