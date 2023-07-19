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«Мы все хотим вернуться к работе» — Крэйг Мазин о влиянии забастовки сценаристов и актёров на второй сезон «Одних из нас»

Источник: HBO

В интервью Deadline шоураннер «Одних из нас» Крэйг Мазин рассказал, что закончил писать первый эпизод второго сезона до начала забастовки сценаристов, а сейчас мысленно дописывает всё остальное, чтобы не затягивать со временем релиза.

Я хожу и обдумываю сцены, потому что, когда придёт время, забастовка закончится и компании наконец опомнятся, мне придётся работать как можно быстрее, ведь мы всё ещё хотим попытаться выпустить сериал вовремя.

 
Крэйг Мазин

Насколько это возможно, конечно, ведь точный момент окончания забастовок предсказать нельзя.

Если время забастовок затянется, дата релиза отодвинется, что причинит боль и нам, и зрителям, и HBO. Мы все хотим вернуться к работе.

Шоураннер добавил, что, вероятно, каждый стремится решить эту проблему, а ему остаётся лишь скрестить пальцы, чтобы это случилось как можно раньше.

Комментарии (4)

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