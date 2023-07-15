«Игра престолов» вне системы. Съёмки «Дома дракона» продолжаются несмотря на забастовку актёров

Пока американские актёры, как и сценаристы, радостно бастуют, британские такой роскоши себе позволить не могут. Так что съёмки второго сезона «Дома дракона» продолжаются по плану, и есть все шансы, что мы увидим его в следующем году, как и было запланировано.

Всё дело в том, что большая часть актёрского состава сериала HBO не входят в SAG-AFTRA и руководствуются правилами Британского союза актёров Equity, а британские законы строго-настрого запрещают забастовки из солидарности с международными профсоюзами. В случае нарушений, продюсеры имеют полное право разорвать контракты с нерадивыми работниками.

Тем не менее, Equity на словах горячо поддержал коллег из SAG-AFTRA, подчеркнув, что его члены тоже сталкиваются с буллингом и несправедливой оплатой труда. А искусственный интеллект и рост числа виртуальных прослушиваний делает актёрскую участь ещё более тяжёлой.