«HBO всё устраивает» — со вторым сезоном «Кумира» не всё потеряно

Сыгравшая менеджера Джослин (Лили-Роуз Депп) Дестини в сериале «Кумир» Давайн Джой Рэндольф рассказала в интервью Variety, что несмотря на противоречивые отзывы, HBO доволен сериалом.

Все хотят второго сезона. «Кумир» никогда не планировался как мини-сериал. В HBO были очень довольны, а после слухов о нашей отмене они зашли в «Твиттер», что для них редкость. Ничего официального, но HBO всё устраивает. Давайн Джой Рэндольф

Актриса добавила, что проект не такой, каким может показаться на первый взгляд.

Правила игры изменятся, и думаю, этот захватывающий момент станет фундаментом второго сезона. Большая часть первого сезона была посвящена знакомству с новым, неизвестным и сложным миром.

Недавно The Weeknd, чья главная миссия в «Кумире», возможно, отчаянно косплеить образ Ленни Кравица, рассказал о своём персонаже и откровенной сцене второго эпизода, которую раскритиковали в сети.