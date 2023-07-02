Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 июня — 2 июля

Третий сезон «Ведьмака» критики и зрители оценили по-разному. На Rotten Tomatoes привычная разница во мнениях.

Бисексуальный Лютик — идея шоураннера «Ведьмака». Джои Бэти ничего не знал до начала третьего сезона.

Постер «Пищеблока» раскрыл дату выхода второго сезона. И показал главных героев, конечно же.

Магички, политики и прочие на постерах третьего сезона «Ведьмака». Перепись всех ключевых лиц.

«Футурама» продолжается в трейлере 11 сезона. Фрай и компания возвращаются в конце июля.