Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 июня — 2 июля

Третий сезон «Ведьмака» критики и зрители оценили по-разному. На Rotten Tomatoes привычная разница во мнениях.
Бисексуальный Лютик — идея шоураннера «Ведьмака». Джои Бэти ничего не знал до начала третьего сезона.
«У нас отличный план» — продюсеры «Ведьмака» знают, как представить нового Геральта. Говорят, всё будет по книгам.
Постер «Пищеблока» раскрыл дату выхода второго сезона. И показал главных героев, конечно же.
«Переполненная комната» научила Тома Холланда стойкости. Главное, не отступать.
Магички, политики и прочие на постерах третьего сезона «Ведьмака». Перепись всех ключевых лиц.
«Футурама» продолжается в трейлере 11 сезона. Фрай и компания возвращаются в конце июля.
«Гаттака» — всё. Showtime передумал снимать сериал по культовому фильму. Включён режим экономии средств.
Очень странный «Пищеблок» — вышел трейлер второго сезона вампирской мистики. Подражаем, не останавливаемся!
Юмор в экранизации Twisted Metal подгоняли под Энтони Маки. А юмор у него, представьте себе, чёрный.
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