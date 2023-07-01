Очень странный «Пищеблок» — вышел трейлер второго сезона вампирской мистики

«Очень странные дела» на минимальных минималках ожидают всех, кто впечатлился первым сезоном «Пищеблока». В сети появился трейлер второго сезона вампирской мистики с прозрачными аллюзиями на пионеров-заложников системы тоталитарного послушания. Ужасы советских будней вернутся на цифровую платформу «Кинопоиск» 8 июля.

Продолжение переносит зрителей в осень 1983 года. Главный герой Валерка обращён в вампира, поэтому неудивительно, что он отличник и староста класса. Однако мальчонке приходится бороться со своей тёмной пионерской вампирской стороной. Друзья помогают ему по мере сил, но в классе появляется новенькая, которая может разоблачить Валерку. А ещё в город прибывает таинственный некто — могущественный вампир и страшная угроза для главного героя.

Над сценарием продолжения работал Сергей Калужанов («Мажор»), а срежиссировал второй сезон Эдуард Бордуков.