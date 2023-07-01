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Юмор в экранизации Twisted Metal подгоняли под Энтони Маки

Источник: Peacock

Исполнитель главной роли в экшене «Скрежет металла» пролил свет на одну важную характеристику своего персонажа. В свежем интервью порталу Inverse Энтони Маки поведал, что в экранизации знаменитой серии видеоигр Twisted Metal его герою передалось чувство юмора актёра.

Когда я получил роль, они вроде как подогнали персонажа под моё чувство юмора. Мой юмор дурацкий и чёрный. Это очень сильно отразилось на моём персонаже Джоне Доу.

В общем, не исключено, что в сериале зрители будут следить за приключениями не столько Джона Доу, сколько Энтони Маки. И случится это уже относительно скоро — премьера состоится ан потоковом сервисе Peacock 27 июля.

В сериале болтливый умник Джон Доу (Маки) в обмен на достойное вознаграждение берётся доставить в пункт назначения таинственную посылку. Его путь пролегает через постапокалиптическую пустошь, которая лишь выглядит необитаемой. В компании автомобильного вора Джон отправляется в путь, где ему предстоит столкнуться с дикими мародёрами на адских авто и другими смертельными опасностями.

Теги
Скрежет металла
Комментарии (3)

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