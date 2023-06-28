Постер «Пищеблока» раскрыл дату выхода второго сезона

Вампирские фантазии в декорациях советского прошлого вернутся к зрителям в июле. Отечественный потоковый сервис «Кинопоиск» обнародовал официальный постер второго сезона сериала — с главными героями истории и точной датой выхода. Премьера продолжения состоится 8 июля.

События второго сезона разворачиваются в 1983 году. Пионер Валерка (Пётр Натаров) обратился в вампира, но не сдаётся. Главный герой будет вести войну на два фронта — бороться с кровожадной стороной своей новой натуры и с таинственным древним злом.

Сценарий новых эпизодов подготовил Сергей Калужанов («Мажор»), а срежиссировал продолжение Эдуард Бордуков.