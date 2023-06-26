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«У нас отличный план» — продюсеры «Ведьмака» знают, как представить нового Геральта

Источник: Netflix

Если вы очень сильно переживаете по поводу спойлеров в целом и в «Ведьмаке» в частности, воздержитесь от дальнейшего чтения. В тексте могут быть намёки на вероятное развитие событий в сериале.

Ну а те, кому давно нечего терять, могут продолжать чтение и восхищаться находчивостью продюсеров сериала, заявивших, что переход от ведьмака Генри Кавилла к ведьмаку Лиаму Хемсворту пройдёт без сучка, без задоринки, потому что у них есть ПЛАН.

Стив Гауб и Томаш Багинський пообщались с Yahoo! Entertainment и заверили, что у Кавилла в роли Геральта выдался самый мощный сезон, которым все они гордятся, мол, выпиливание титульного ведьмака прошло на пятёрочку, аудитории понравится.

Мы считаем, он покинул наш проект с высоко поднятой головой и достойно передал эстафету, как бывает во многих франчайзах, передающих главного персонажа от одного актёру другому. С Лиамом титульный герой в надёжных руках.

Ну и самое интересное — смена внешности Геральта отвечает канону. У этих парней всё продумано и, судя по всему, функционирует в соответствии с трендами. Есть обоснованное подозрение, что «Ведьмак» тоже может поиграться в мультивселенные.

У нас очень, очень хороший план по представлению нашего нового Геральта в исполнении Лиама. Не буду вдаваться в детали, потому что это большущий спойлер, но наша идея очень, очень близка к мета-идеям, глубоко укоренённым в книгах, особенно в пятой книге.

Читавшие книги утвердились во мнении, что почерпнувшие вдохновение из «Владычицы Озера» авторы сериала в четвёртом сезоне просто-напросто перенесут действие в иную вселенную, где пропутешествовавшую через портал Цири будет поджидать новый Геральт.

Теги
Ведьмак
Комментарии (9)

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