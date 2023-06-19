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Чёрная Мистле и прочие выверты фантазии в ролике о создании третьего сезона «Ведьмака»

Третий сезон «Ведьмака» — это, считай, пересказ четвёртой книги саги «Час Презрения». Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич снова напомнила об этом в ролике о создании третьего сезона феерической адаптации, известной своей образцовой верностью литературному первоисточнику. В четырёхминутном видео есть много всего интересного, включая первый взгляд на чернокожую Мистле, пьяного Радовида и тому подобное великолепие.

Бонусом идут комментарии творческой команды, включая «последнее слово» отчалившего из этого толерантно-инклюзивного дурдома исполнителя титульной роли Генри Кавилла. По настрою рассказчика заметно, в каком он непреходящем восторге от третьего сезона.

Теги
ВидеоВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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