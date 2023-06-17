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Третий сезон «Ведьмака» раскрыл названия первых пяти эпизодов (фото)

Промо-кампания инклюзивно-прогрессивного фэнтези «Ведьмак» идёт своим чередом. После целой лавины умопомрачительных кадров, раскрывающих обитателей Континента во всём их мультикультурном разнообразии, обнародовали кое-что поскромнее — названия первых пяти эпизодов третьего сезона.

По заверениям бессменного шоураннера проекта Лорен Шмидт Хиссрич, грядущие эпизоды по своей сюжетной составляющей находятся в опасной близости от литературного первоисточника.

Первый эпизод третьего сезона получил название «Шаэрраведд».

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Второй — «Освобождённый».

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Третий — «Воссоединение».

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Четвёртый — «Приглашение».

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Пятый — «Мастерство иллюзии».

Промо-арт сериала «Ведьмак»
Теги
Ведьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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