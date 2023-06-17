Третий сезон «Ведьмака» раскрыл названия первых пяти эпизодов (фото)

Промо-кампания инклюзивно-прогрессивного фэнтези «Ведьмак» идёт своим чередом. После целой лавины умопомрачительных кадров, раскрывающих обитателей Континента во всём их мультикультурном разнообразии, обнародовали кое-что поскромнее — названия первых пяти эпизодов третьего сезона.
По заверениям бессменного шоураннера проекта Лорен Шмидт Хиссрич, грядущие эпизоды по своей сюжетной составляющей находятся в опасной близости от литературного первоисточника.
Первый эпизод третьего сезона получил название «Шаэрраведд».
Второй — «Освобождённый».
Третий — «Воссоединение».
Четвёртый — «Приглашение».
Пятый — «Мастерство иллюзии».
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