 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Инсайдеры назвали предполагаемую дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Группа Stray Kids побила рекорд по продажам за первую неделю на Hanteo Аарон Пол и кусочки Сальмы Хайек на постерах «Чёрного зеркала» «Калейдоскоп ужасов» возвращается в комиксы с участием знаменитых авторов КГ играет: превью Shadow Gambit: The Cursed Crew
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
359

Третий сезон «Первобытного человека» уже в работе (видео)

Создатель анимационных хитов «Самурай Джек» и «Войны клонов» Генндий Тартаковский во всеуслышание признал, что попал в зависимость, от которой и не подумает избавляться — он нынче настолько «инфицирован» третьим сезоном «Первобытного человека», что эпизоды создаются буквально сами собой. Думается, поклонники совсем не против такой вот «одержимости». Уселись и ждут.

Первые два сезона драматического экшена с элементами фэнтези и хоррора рассказали о невероятных приключениях верных соратников — пещерного человека по прозвищу Копьё и динозавра по кличке Коготь. Третий сезон — почти наверняка не планирующий снижать ставки — поведает о дочери Копья, с которой зрители познакомились в финале второго сезона.

Теги
ВидеоПервобытный человек
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

6Стимпанк от Дженнди Тартаковски — вышел трейлер «Единорога: Вечных воинов»

Тоже интересно

3«Ван-Пис» от Netflix показал свой новый постер 17Актёрам «Властелина колец. Колец власти» наняли психотерапевта во время съёмок первого сезона 14Пятая Черепашка-ниндзя и её секрет должны навсегда изменить братьев по панцирю 11Потасканная и безумная: Леди Гага в роли Харли Квинн на съёмках «Джокера 2» (фото) 6«Библиотекари» получат спин-офф от The CW

Далее на КГ

0
Ateez вернулась с новым альбомом
 4
Скарлетт Йоханссон работает с Кевином Файги над совершенно секретным проектом Marvel Studios
 2
Все существующие кинотеатральные форматы будут охвачены экшеном «Миссия невыполнима 7»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 572: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Кто убил BlackBerry», максимальный Николас Кейдж
 6
Sony раскрыла даты выхода двух марвеловских фильмов
 19
Ридли Скотт в своей стихии: первое видео и кадры со съёмок «Гладиатора 2»
 9
Джеймс Ганн не смог найти лучше: режиссёр «Флэша» официально стал постановщиком фильма про Бэтмена
 0
«Проза бродячих псов» — рекламный ролик пятого сезона аниме-сериала
 3
Объективация мужиков продолжается в трейлере второго сезона «Распутницы»
 3
Вооружённые и привлекательные: Галь Гадот и Джейми Дорнан продвигают шпионский экшен «Каменное сердце»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Группа Seventeen представила песни к своему десятому мини-альбому FML
 
Человек-муравей и Мэрил Стрип в тизере третьего сезона «Убийств в одном здании»
 
Кино Боевик с Джеки Чаном и Джоном Синой выйдет в российский прокат (трейлер)
 
Кино Черепашки-ниндзя атакуют! Новый постер анимационного фильма
 
Появились первые страницы выпуска The Amazing Spider-Man, где немного показали, что на самом деле случилось с Мэри Джейн
 
Аниме «Терраса кафе богинь» — полноценный трейлер и дата выхода гаремной романтики с банальной завязкой
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 572: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Кто убил BlackBerry», максимальный Николас Кейдж
 
0Ноль кадров в секунду – 478: Summer Game Fest 2023, начало
 
 
6ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
0Телеовощи – 500: Перебор с долблением
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Гипнотик» Роберта Родригеса, «Русалочка», «Рай для дурака», уходящая эпоха «Форсажа»
 
0Ноль кадров в секунду – 477: Микропамять Джима Как-его-там
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 532: Синдзи делает это в перчатках
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru