Третий сезон «Первобытного человека» уже в работе (видео)

Создатель анимационных хитов «Самурай Джек» и «Войны клонов» Генндий Тартаковский во всеуслышание признал, что попал в зависимость, от которой и не подумает избавляться — он нынче настолько «инфицирован» третьим сезоном «Первобытного человека», что эпизоды создаются буквально сами собой. Думается, поклонники совсем не против такой вот «одержимости». Уселись и ждут.

Первые два сезона драматического экшена с элементами фэнтези и хоррора рассказали о невероятных приключениях верных соратников — пещерного человека по прозвищу Копьё и динозавра по кличке Коготь. Третий сезон — почти наверняка не планирующий снижать ставки — поведает о дочери Копья, с которой зрители познакомились в финале второго сезона.