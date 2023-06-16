Объективация мужиков продолжается в трейлере второго сезона «Распутницы»

Продлённая, а потом закрытая стриминговым сервисом HBO Max ретро-комедия «Распутница» напомнила о себе трейлером второго сезона. Да, после закрытия сериал от продюсера Пола Фига удосужился-таки выжить благодаря приютившему его у себя кабельному каналу Starz. И трейлер сообщает, что свежие эпизоды начнут выходить 21 июля.

События разворачивались в Лос-Анджелесе 70-х. Энергичная молодая феминистка Джойс (Офелия Ловибонд) сдружилась со второсортным издательством в лице его главреда Дага (Джейк Джонсон), чтобы исправить великую несправедливость и создать первый эротический журнал для женщин.

И баннер второго сезона: