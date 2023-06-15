Азиатка Мильва, любовник Лютика и прочие на свежих кадрах «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix продолжает баловать полонников сериального «Ведьмака» свежими промо-материалами к третьему сезону. На просторах сети обнаружилась целая подборка замечательных кадров, где можно полюбоваться на же знакомых и новых персонажей тёмной саги Лорен Шмидт Хиссрич.

На кадрах засветились известный на весь Континент сапиосексуал Радовид, любовник барда Лютика (ну, преданные поклонники литературного первоисточнкиа наверняка в курсе), азиатка Мильва, сменивший причёску красавчик Истредд, инклюзивный эльф, инклюзивный бард, инклюзивные чародейки — в общем, полный набор чудесностей.

Всё это бесподобие подписчики цифровой платформы увидят уже 29 июня, когда выйдет первая часть третьего сезона фэнтези. Ещё больше прекрасного ждите через месяц — вторую порцию эпизодов приберегли до 27 июля.