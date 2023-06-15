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Азиатка Мильва, любовник Лютика и прочие на свежих кадрах «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix продолжает баловать полонников сериального «Ведьмака» свежими промо-материалами к третьему сезону. На просторах сети обнаружилась целая подборка замечательных кадров, где можно полюбоваться на же знакомых и новых персонажей тёмной саги Лорен Шмидт Хиссрич.

На кадрах засветились известный на весь Континент сапиосексуал Радовид, любовник барда Лютика (ну, преданные поклонники литературного первоисточнкиа наверняка в курсе), азиатка Мильва, сменивший причёску красавчик Истредд, инклюзивный эльф, инклюзивный бард, инклюзивные чародейки — в общем, полный набор чудесностей.

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»

Всё это бесподобие подписчики цифровой платформы увидят уже 29 июня, когда выйдет первая часть третьего сезона фэнтези. Ещё больше прекрасного ждите через месяц — вторую порцию эпизодов приберегли до 27 июля.

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»
Теги
ГалереяВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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