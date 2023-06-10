Йеннифэр в купальнике, подурневший Лютик и остальные на кадрах «Ведьмака»

Визуальные и сценарные решения творческой команды «Ведьмака» можно было бы назвать спорными, если бы до этого хоть кому-нибудь всерьёз было бы дело. Тем не менее вот вам свежая подборка кадров из новых эпизодов, где поклонники вселенной тёмного фэнтези найдут для себя много удивительного и интересного.

Бальный наряд Йеннифэр привлекает своей концептуальностью, а по внешнему виду Лютика теперь действительно заметно, что лютнями бард уже не ограничивается. В общем, на Континенте Netflix сохраняется своя атмосфера, которая станет особенно уютной и камерной после радикальной мутации Геральта в конце третьего сезона.