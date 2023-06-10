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Йеннифэр в купальнике, подурневший Лютик и остальные на кадрах «Ведьмака»

Визуальные и сценарные решения творческой команды «Ведьмака» можно было бы назвать спорными, если бы до этого хоть кому-нибудь всерьёз было бы дело. Тем не менее вот вам свежая подборка кадров из новых эпизодов, где поклонники вселенной тёмного фэнтези найдут для себя много удивительного и интересного.

Бальный наряд Йеннифэр привлекает своей концептуальностью, а по внешнему виду Лютика теперь действительно заметно, что лютнями бард уже не ограничивается. В общем, на Континенте Netflix сохраняется своя атмосфера, которая станет особенно уютной и камерной после радикальной мутации Геральта в конце третьего сезона.

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»
Теги
ГалереяВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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