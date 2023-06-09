Вампиры куда-то летят на свежем постере комедии «Чем мы заняты в тени»

Вампирская псевдодокументалка «Чем мы заняты в тени» по вселенной одноимённой полнометражной комедии Тайки Вайтити обзавелась свежим постером. Плакат пятого сезона, где кровососущая братия куда-то летит на фоне суперлуния. А куда именно, зрители наверняка узнают этим летом — свежие эпизоды начнут выходить на кабельном канале FX 13 июля.

Актёрский состав сохраняется в своей полноте — центральные роли в сериале играют Мэтт Берри, Марк Прокш, Натасия Деметриу, Кайван Новак и Харви Гильен. Создатели полнометражного оригинала Вайтити и Джемейн Клемент числятся в исполнительных продюсерах многосерийного проекта.