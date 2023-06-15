Седьмой сезон «Рика и Морти» обзавёлся релизным окном

Прошло всего каких-то полгода с момента завершения шестого сезона «Рика и Морти». За это время одного из его создателей, Джастина Ройланда, попросили из сериала в связи с обвинениями в домашнем насилии, затем коллеги доблестно полили его грязью, после чего все обвинения были сняты за недостаточностью улик. Казалось бы, при таких исходных данных сериал, который и так выходил не слишком часто, вообще мог погрязнуть в пучинах производственного ада — однако новый сезон гораздо ближе, чем кажется. Если верить руководству канала Adult Swim, седьмой сезон стартует уже в сентябре, если, конечно, не случится никаких непредвиденных ситуаций.

Информация, просочившаяся с фестиваля во французском городе Анси, в полной мере соответствует прежним данным о релизном графике — новые эпизоды «Рика и Морти», как правило, появлялись на экранах как раз осенью. Поклонникам остаётся только скрестить пальцы на удачу и молить Ктулху, что ничего внезапного не произойдет — ну мало ли, вдруг культура отмены доберётся и до Дэна Хармона.

«Рик и Морти» — комедийный научно-фантастический сериал для взрослых о путешествиях гениального учёного-алкоголика и его безалаберного трусливого внука по бескрайней Вселенной и параллельным измерениям. Сериал стартовал в 2013 году — с тех пор вышло всего шесть сезонов, так как хиатусы между сезонами длились по два года. Но уже между пятым и шестым сезонами разрыв сократился, так что зрители вправе ожидать новые эпизоды в этом году.