 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
КГ играет: Wanted: Weapons of Fate Первый взгляд на Колина Фаррелла в детективе «Сахар» от сценариста фильма «Я — легенда» Анонсирован кооперативный шутер John Carpenter's Toxic Commando Провалившийся фильм «Гипнотик» с Беном Аффлеком вышел в цифре Анимационный трейлер менеджмент-стратегии Undead Inc.
• • •
 
СЕРИАЛЫ
115

Микки Холлер и его дамы — вышел трейлер второго сезона «Линкольна для адвоката»

Самый неотразимый, по версии Netflix, юрист Лос-Анджелесса возвращается. Потоковый сервис выпустил трейлер второго сезона детективной драмы «Линкольн для адвоката». И в ролике почитай что и нет ни драмы, ни детектива. Есть главный герой и его многочисленные женщины.

Во втором сезоне сериала о личной и профессиональной жизни Микки Холлера (Мануэль Гарсия-Рульфо) также снимаются Нив Кэмпбелл, Лана Парилла, Йайа Дакоста, Беки Ньютон, Джаз Рэйкол, а также Энгус Сэмпсон.

Первая часть второго сезона адаптации романов Майкла Коннелли выходит 6 июля, вторая — 3 августа.

Теги
ВидеоЛинкольн для адвоката
Комментарии

Ещё на эту тему

3«Линкольн для адвоката» возвращается в июле (кадры)

Тоже интересно

1В юбилейном выпуске комикса про Фантастическую четвёрку с Доктором Думом произойдут радикальные изменения 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 марта 3Оценки: ремейк System Shock получил почётный рейтинг «Ну, норм» 0Неделя аниме на КГ — главные новости 29 мая — 4 июня 0Кихён из Monsta X выпустил саундтрек к дораме «История девятихвостого лиса 1938»

Далее на КГ

4
Азиатка Мильва, любовник Лютика и прочие на свежих кадрах «Ведьмака»
 0
Стал известен финальный состав артистов на KCON LA 2023
 0
Шпионский экшен Мэттью Вона с Генри Кавиллом в главной роли получил точную дату выхода
 5
«Мортал Комбат 2» нашёл исполнителей для ролей Шао Кана, Синдел и Куан Чи
 3
Комикс про Доктора Стрэнджа представил самое жестокое оружие, которым можно даже убить Супермена
 1
«Люди Икс» встречают «Атаку титанов»: Dark Horse издаст комикс, вдохновлённый западноафриканскими мифами
 0
Седьмой сезон «Рика и Морти» обзавёлся релизным окном
 5
Легендарные герои вернулись в трейлере анимационного фильма «Вавилон 5: Дорога домой»
 0
Первая часть третьего сезона аниме «Доктор Стоун» вышла, вторую начнут показывать в октябре
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Люди Икс в стиле «Зловещих мертвецов» и разборки в стане мутантов: ивент Fall of X пополняется новыми комиксами
 
Кино Звезда «Форсажа 10» поможет Санте вернуть его волшебный мешок с подарками
 
«Псы резервации» Тайки Вайтити вернутся в августе
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 апреля
 
Создатель «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман высказался о его возможном продолжении или спин-оффе
 
Фрэнк Миллер вернулся к работе над Росомахой для обложки комикса
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 478: Summer Game Fest 2023, начало
 
 
5ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
0Телеовощи – 500: Перебор с долблением
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Гипнотик» Роберта Родригеса, «Русалочка», «Рай для дурака», уходящая эпоха «Форсажа»
 
0Ноль кадров в секунду – 477: Микропамять Джима Как-его-там
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 532: Синдзи делает это в перчатках
 
2Телеовощи – 499: Штырь играет вдолгую
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru