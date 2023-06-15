Микки Холлер и его дамы — вышел трейлер второго сезона «Линкольна для адвоката»

Самый неотразимый, по версии Netflix, юрист Лос-Анджелесса возвращается. Потоковый сервис выпустил трейлер второго сезона детективной драмы «Линкольн для адвоката». И в ролике почитай что и нет ни драмы, ни детектива. Есть главный герой и его многочисленные женщины.

Во втором сезоне сериала о личной и профессиональной жизни Микки Холлера (Мануэль Гарсия-Рульфо) также снимаются Нив Кэмпбелл, Лана Парилла, Йайа Дакоста, Беки Ньютон, Джаз Рэйкол, а также Энгус Сэмпсон.

Первая часть второго сезона адаптации романов Майкла Коннелли выходит 6 июля, вторая — 3 августа.