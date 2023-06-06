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«Линкольн для адвоката» возвращается в июле (кадры)

Этим летом на стриминговый сервис Netflix вернётся мносерийная версия детективной драмы «Линкольн для адвоката», главную роль в которой играет Мануэль Гарсия-Рульфо. Издание Entertainment Weekly опубликовало подборку эксклюзивных кадров из продолжения — с главным героем в окружении цветника.

Во втором сезоне сериала о личной и профессиональной жизни Микки Холлера также снимаются Нив Кэмпбелл, Лана Парилла, Йайа Дакоста, Беки Ньютон, Джаз Рэйкол, а также Энгус Сэмпсон. Второй сезон драмы выйдет в двух частях — первую покажут 6 июля, а вторая появится на цифровой платформе 3 августа.

Кадры из сериала «Линкольн для адвоката» Кадры из сериала «Линкольн для адвоката» Кадры из сериала «Линкольн для адвоката» Кадры из сериала «Линкольн для адвоката» Кадры из сериала «Линкольн для адвоката» Кадры из сериала «Линкольн для адвоката» Кадры из сериала «Линкольн для адвоката» Кадры из сериала «Линкольн для адвоката» Кадры из сериала «Линкольн для адвоката» Кадры из сериала «Линкольн для адвоката» Кадры из сериала «Линкольн для адвоката»
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ГалереяЛинкольн для адвоката
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Источник фотографий: Depositphotos

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