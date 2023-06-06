«Линкольн для адвоката» возвращается в июле (кадры)

Этим летом на стриминговый сервис Netflix вернётся мносерийная версия детективной драмы «Линкольн для адвоката», главную роль в которой играет Мануэль Гарсия-Рульфо. Издание Entertainment Weekly опубликовало подборку эксклюзивных кадров из продолжения — с главным героем в окружении цветника.

Во втором сезоне сериала о личной и профессиональной жизни Микки Холлера также снимаются Нив Кэмпбелл, Лана Парилла, Йайа Дакоста, Беки Ньютон, Джаз Рэйкол, а также Энгус Сэмпсон. Второй сезон драмы выйдет в двух частях — первую покажут 6 июля, а вторая появится на цифровой платформе 3 августа.