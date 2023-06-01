Netflix зазывает на свой очередной TUDUM (трейлер)

Стриминговый сервис Netflix продолжает уже сложившуюся традицию радовать своих многочисленных подписчиков тематическим мероприятием TUDUM, в рамках которого напоминает о своих самых заметных проектах и новинках. Этот год исключением, конечно же, не станет, пусть и объём анонсируемого в 2023-м заметно меньше.

Тем не менее в трейлере, приуроченном к мероприятию, засветились все нужные лица, включая Криса Хемсворта, Галь Гадот, Зака Снайдера и Арнольда Шварценеггера. Творческие личности приглашают зрителей присоединиться к ним 17 июня. Расскажут и покажут много всякого из мира фильмов, сериалов и даже игр стриминга.