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«И просто так» Кэрри возвращает бывшего в трейлере второго сезона

Никогда не знаешь что припасло нам будущее, а жизнь слишком коротка, чтобы не радовать себя обновками. Стриминговый сервис Max опубликовал трейлер второго сезона драмеди «И просто так». Продолжение сиквела культового «Секса в большом городе» стартует 22 июня.

В новых историях о старых подружках из современного Нью-Йорка знакомые всё лица — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А ещё в сюжет вернётся персонаж Джона Корбетта — Эйдан Шоу. Шоураннером проекта, а также его исполнительным продюсером наряду с исполнительницами центральных ролей выступает Майкл Патрик Кинг.

Теги
ВидеоИ просто так
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