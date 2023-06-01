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Четвёртый сезон «Чудотворцев» получил новую дату выхода

По невыясненным причинам затерявшийся четвёртый сезон комедийной антологии «Чудотворцы» наконец-то отыскался. Давно заявленный апокалиптический рассказ под заголовком «Конец света» собирался выйти в середине января, но внезапно передумал. И вот, официальный твиттер сериала наконец-то просигналил — «пропажа» вернётся к зрителям 10 июля.

Постеры сериала «Чудотворцы»

В постапокалиптическом будущем воин пустошей (Дэниэл Рэдклифф) и безжалостная воительница (Джеральдин Висванатхан) столкнутся с самым страшным кошмаром антиутопии — жизнью в пригороде. Вместе им предстоит справляться с экзистенциальным кризисом замужней жизни в крохотном городке, которым заправляет торгующий хламом богатей (Стив Бушеми). Между тем Каран Сони играет местного Терминатора.

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ГалереяЧудотворцы
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Источник фотографий: Depositphotos

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