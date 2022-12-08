Дэниэл Рэдклифф и любовь во время апокалипсиса — вышел трейлер четвёртого сезона «Чудотворцев»

Если вас настиг апокалипсис, это ещё не повод прекращать платить за коммунальные услуги. Кабельный канал TBS выпустил трейлер четвёртого сезона комедийной антологии «Чудотворцы», отправляющей нас во времена, следующие за концом света.

Убедиться в том, что там, за чертой, не столь уж многое изменилось, зрители смогут 16 января.

В постапокалиптическом будущем воин пустошей (Дэниэл Рэдклифф) и безжалостная воительница (Джеральдин Висванатхан) столкнутся с самым страшным кошмаром антиутопии — жизнью в пригороде. Вместе им предстоит справляться с экзистенциальным кризисом замужней жизни в крохотном городке, которым заправляет торгующий хламом богатей (Стив Бушеми).

И постер: