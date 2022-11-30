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Конец света — это визит родителей. Вышел отрывок из четвёртого сезона комедии «Чудотворцы»

Мир новый, а проблемы старые. Официальный твиттер-аккаунт комедийной антологии «Чудотворцы» опубликовал отрывок из четвёртого сезона, получившего подзаголовок «Конец света», где мы знакомимся с условиями жизни главных героев и кое-какими интересными подробностями о родных главной героини.

Постапокалиптическое действо, стартующее на кабельном канале TBS 16 января, вновь соберёт вместе уже привычный актёрский состав: Дэниэла Рэдклиффа, Стива Бушеми, Джеральдин Висванатхан, Джона Басса и Карана Сони.

Теги
ВидеоЧудотворцы
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Источник фотографий: Depositphotos

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