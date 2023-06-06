«Учусь быть толстокожей» — Оливия Кук спокойно воспринимает критику своей героини в «Доме Дракона»

Исполнительница роли Алисенты в «Доме Дракона» Оливия Кук в подкасте UnWrapped рассказала, что спокойно относится к критике своей героини, ведь она изначально понимала, какого персонажа в проекте ей придётся играть.

Если вам не понравился мой персонаж, это нормально. Я не хочу играть тех, кто нравятся всем. В том, что мы создаём в сериале, есть даже что-то прекрасное. Всех так затронула эта история, на неё проецируется много разных вещей. Я понимаю, что Алисента отчасти напоминает мармайт (иносказательно — героиню или любят, или терпеть не могут). Прошлой ночью в пабе ко мне подошла какая-то женщина и сказала: «Ты та девушка из „Дома Дракона“, твоя героиня такая сука». Ну и я ответила: «О, хорошо, спасибо, спокойной ночи!». Оливия Кук

Актриса считает, что история Алисенты вызывает у людей эмоциональный отклик, и это главное, а что касается критики — с ней можно справиться, если научиться не принимать её на свой счёт.