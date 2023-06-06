 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Сколько должна собрать «Русалочка», чтобы не провалиться? Боевик с Джеки Чаном и Джоном Синой выйдет в российский прокат (трейлер) Трейлер шестого сезона «Чёрного зеркала» раскрыл дату выхода и названия эпизодов Неделя кино на КГ — главные новости 29 мая — 4 июня Дуэйн Джонсон вернётся к роли Хоббса в отдельном фильме по миру «Форсажа»
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
268

«Учусь быть толстокожей» — Оливия Кук спокойно воспринимает критику своей героини в «Доме Дракона»

Источник: HBO

Исполнительница роли Алисенты в «Доме Дракона» Оливия Кук в подкасте UnWrapped рассказала, что спокойно относится к критике своей героини, ведь она изначально понимала, какого персонажа в проекте ей придётся играть.

Если вам не понравился мой персонаж, это нормально. Я не хочу играть тех, кто нравятся всем. В том, что мы создаём в сериале, есть даже что-то прекрасное. Всех так затронула эта история, на неё проецируется много разных вещей. Я понимаю, что Алисента отчасти напоминает мармайт (иносказательно — героиню или любят, или терпеть не могут). Прошлой ночью в пабе ко мне подошла какая-то женщина и сказала: «Ты та девушка из „Дома Дракона“, твоя героиня такая сука». Ну и я ответила: «О, хорошо, спасибо, спокойной ночи!».

 
Оливия Кук

Актриса считает, что история Алисенты вызывает у людей эмоциональный отклик, и это главное, а что касается критики — с ней можно справиться, если научиться не принимать её на свой счёт.

Я могу абстрагироваться от этого опыта, хотя он до сих пор актуален, мы же снимаем второй сезон. Я учусь быть толстокожей, поэтому не принимаю критику на свой счёт. Я знала, что Алисента — не положительная героиня, и согласилась её сыграть, понимая, что это очень сложный и несовершенный персонаж.

Теги
Дом Дракона
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

6Новый спин-офф «Игры престолов» в работе — первый тизер-анонс «Рыцаря семи королевств» +Первый взгляд на главного героя «Дома Дракона» — стартовали съёмки второго сезона (фото) 3Похоронная процессия на свежих фото со съёмок «Дома Дракона»

Тоже интересно

0Сестра Чан Вонён из Ive поразила всех своей красотой на новых фото 0Хитрый подход: Человек-паук умудрился скрыть тайну личности даже с сорванной маской 3Выйдет игровой сериал по манге «Волны, слушайте меня». По той же манге выходил аниме-сериал 9Джейсон Момоа одержим Вином Дизелем — свежее видео о «Форсаже 10» раскрывает злодея Данте с новой стороны 6«Братья Супер Марио в кино» супербыстро выйдут на домашнем видео

Далее на КГ

5
Зак Снайдер представляет: Чарли Ханнэм, София Бутелла и остальные на кадрах эпика «Мятежная луна»
 1
Новые сериалы июня: «Секретное вторжение» Marvel, спин-офф «Ходячих мертвецов» и порнуха с Лили-Роуз Депп
 0
ЕВА-532: Прямая трансляция
 6
Вот это звери! Финальный трейлер «Трансформеров 7» показывает новый экшен
 19
Наш ответ «Русалочке»: криповая рыба в первом трейлере сказки «По щучьему велению»
 3
Финальный трейлер «Астрала 5» призывает готовиться к ужасающей развязке
 7
Серия культовых квестов Syberia станет мультсериалом
 0
Первые отзывы на хоррор Amnesia: The Bunker
 8
Президент Харрисон Форд и капитан Энтони Маки на съёмках «Капитана Америки 4» (фото)
 1
Манга глазами анимешника: обзор книг 1–3 «Необъятный океан» от «Фантастика Книжный Клуб»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Дженнифер Лопес показала, как готовилась к съёмкам в боевике «Мать» (видео)
 
Сюжетный трейлер хоррор-шоу Silent Hill: Ascension
 
Аниме «Смертельная игра мёртвой горы» — трейлер и дата выхода аниме о некроманте из фэнтези-мира, попавшем в современную Японию
 
Кино Чёрная фея, капитан Джуд Лоу и летающие детишки в трейлере «Питера Пэна и Венди»
 
ИгрыАниме «Ателье Райзы: Королева тьмы и тайное пристанище» — трейлер и дата выхода аниме о приключениях девушки-алхимика
 
Кино Былое величие: «Стражи галактики 3» показывают супергероическую стойкость в прокате
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Телеовощи – 499: Штырь играет вдолгую
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 570: «Форсаж 10», реакция на «Русалочку», свежий перформанс Макса Лэндиса, сериал «Новичок»
 
1Ноль кадров в секунду – 476: Пожалейте разработчиков
 
 
6ЕВА – 531: Чистый воздух из унитаза
 
1Телеовощи – 498: Почти без принуждения
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 569: Итан Хант против Тайлера Рейка, новый фильм Романа Каримова, финский грайндхаус «Бессмертный»
 
0Ноль кадров в секунду – 475: Шкаф-подосиновик
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9ЕВА – 530: Ловля на трупца
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru