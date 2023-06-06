Новые сериалы июня: «Секретное вторжение» Marvel, спин-офф «Ходячих мертвецов» и порнуха с Лили-Роуз Депп

«Кумир»

Порнуха с Лили Роуз-Депп и Уикендом неожиданно не впечатлила критиков. Кажется, создатель «Эйфории» Сэм Левинсон в этот раз переборщил с контентом для взрослых, и глубокий посыл сериала об изнанке индустрии сильно затерялся (если он там вообще был).

Премьера — 4 июня.

«Основано на реальных событиях»

Беременная Кейли Куоко крайне убедительно выглядит в роли беременной героини, решившей в корне изменить свою жизнь. Теперь они с мужем (Крис Мессина, которого вы наверняка не помните по «Хищным птицам») будут зарабатывать на убийствах. Как именно? Чтобы узнать, вам придётся включить Peacock скачать торрент посмотреть.

Премьера — 8 июня.

«Переполненная комната»

Судя по первым отзывам на новый сериал Apple TV+, Том Холланд снова снялся в какой-то фигне. Не удивительно, что актёр, как он сам недавно заявил, собрался играть Паучка до старости.

По сюжету герой Холланда арестован по подозрению в причастности к убийствам. Но следователь в исполнении Аманды Сайфред инициирует интервью с ним, чтобы докопаться до истины.

Премьера — 9 июня.

«Мужской стриптиз»

Ещё один сериал об отбитых на всю голову британцах, которые мы так любим. Многосерийное продолжение полнометражной ленты 1997 года призвано растрогать фанатов и заставить остальных недоумевать, что же они сейчас увидели. В деле весь актёрский состав оригинала под предводительством Роберта Карлайла.

Премьера — 14 июня.

«Кино про бандитов»

Отечественный сериал «Кино про бандитов» — это сериал про бандитов, которые снимают кино про бандитов. Словом, не «Бригада», но «Достать коротышку». Роль главного криминального авторитета исполнит Михаил Пореченков, а Дмитрий Нагиев, без которого обойтись было никак нельзя, играет сам себя. Ещё тут есть Наталья Бочкарёва из «Счастливы вместе», а выйдет всё это действо в онлайн-кинотеатре Premier.

Премьера — 15 июня.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Ниган и Мэгги продолжать ненавидеть друг друга и мочить нечисть в собственном спин-оффе. Никто же всерьёз не рассчитывал, что «Ходячие мертвецы» когда-нибудь нас покинут? По сюжету заклятые враги объединяются ради спасения сына Мэгги. Действие переместится в Нью-Йорк, а значит зомбяков будет очень много.

Премьера — 18 июня

«Секретное вторжение»

Эмилия Кларк наконец-то озарит своим присутствием киновселенную Marvel вслед за половиной актёрского состава «Игры престолов». Ради одного этого стоит посмотреть новый сериал MCU, но, памятуя о предыдущем опыте, больших надежд не питаем.

Актёрский состав внушителен и включает также Сэма Джексона, Оливию Колман, Коби Смолдерс, Бена Мендельсона и Мартина Фримана.

Премьера — 21 июня.

«РАЙцентр»

Кристина Асмус снова взялась за старое и на этот раз будет проститутствовать в чёрной комедии про встречу деревенских выпускников. Прямо в разгар торжественного мероприятия в глубокой провинции со дна пруда вылавливают автомобиль, пролежавший там 20 лет, с трупом и метеоритом на пассажирском сиденье. Распутывать дело Асмус помогут Дмитрий Чеботарёв, Иван Добронравов и Карина Разумовская.

Премьера — 23 июня.

«Захваченный рейс»

Мы почти наверняка не увидим Идриса Эльбу в роли агента 007, но геройствовать и спасать людей он всё равно будет. На этот раз, в многообещающем сериале Apple TV+. Его герой — опытный корпоративный переговорщик, оказывается в числе заложников на рейсе Дубай- Лондон и решает заболтать преступников до смерти использовать свои профессиональные навыки ради спасения жизней.

Премьера — 28 июня.