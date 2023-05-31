Кристина Асмус хочет камушек в тизере чёрной комедии «Райцентр»

Адская погоня за метеоритом в деревенской глуши. В сети появился тизерный трейлер «Райцентра» — многосерийной чёрной комедии с элементами фантастики, детектива и триллера. Премьера первого сезона целиком состоится на цифровой платформе «Иви» 23 июня.

На 20-летие окончания школы в захолустной деревеньке Вармалей собираются бывшие одноклассники, но праздничное мероприятие омрачает жуткая находка — со дна местного пруда поднимают автомобиль, утонувший на выпускном двадцать лет назад. Внутри автомобиля обнаруживают труп и таинственный камень-метеорит.

В основном актёрском составе значатся Кристина Асмус, Карина Разумовская, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарев, Игорь Грабузов, Григорий Данцигер и Агриппина Стеклова.

За режиссуру отвечают Данил Чащин и Эдуард Мошкович. Шоураннер и сценарист проекта — Ира Пивоварова. В продюсерах — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский и другие.