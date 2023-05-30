«Ван-Пис» от Netflix показал свой новый постер

Пираты по курсу! Потоковый сервис Netflix обнародовал свежий официальный постер игровой адаптации культового аниме «Ван-Пис». Никого из персонажей на плакате не видать, всё полезное место занял собой их корабль. Точной даты выхода у сериала пока нет, но премьеру по-прежнему обещают в этом году.

За десятисерийный первый сезон приключенческого сериала отвечают авторы адаптации другого культового аниме — «Ковбоя Бибопа». Шоураннером проекта числится Стивен Маеда («Остаться в живых», «Обмани меня»). Сценарий написал Том Хиндман («Харли Квин»).

Капитана команды Пиратов Соломенной шляпы Манки Д. Луффи сыграл Иньяки Годой, а членов его команды Ророноа Зоро — Макенью, Нами — Эмили Радд, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Сандзи — Таз Скайлар.